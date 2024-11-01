Indignación entre los familiares de las víctimas del franquismo por las palabras de Tellado: "La política no tiene que entrar en este barro"

La abuela de Roger Heredia nunca supo donde estaba el cuerpo de su padre. Por eso, las palabras de Miguel Tellado molestan tanto entre los familiares de la víctimas del franquismo. "Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposaran los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido", decía este sábado el secretario general del Partido Popular.
El pepé una vez más alardeando de su ADN golpista. Y ahora porque estas cosas están mal vistas en Europa, que si no.….
Amén.
Al PP se la sopla lo que piensen.
Por lo demás, nada nuevo, ¿Quién se sorprende porque Alianza Popular tire al monte?