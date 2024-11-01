edición general
Indignación entre los familiares de las víctimas del franquismo por las palabras de Tellado: "La política no tiene que entrar en este barro"

La abuela de Roger Heredia nunca supo donde estaba el cuerpo de su padre. Por eso, las palabras de Miguel Tellado molestan tanto entre los familiares de la víctimas del franquismo. "Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposaran los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido", decía este sábado el secretario general del Partido Popular.

Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
"Gobierno que nunca debió haber existido"

El pepé una vez más alardeando de su ADN golpista. Y ahora porque estas cosas están mal vistas en Europa, que si no.….
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Fray Vibora no conoce limites en su mezquindaz.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Tellado y Feijóo, vaya par de subnormales. Con sus estupideces ultraderecharras hundirán al PP y darán alas a Vox. Joder, vaya par de retrasados.
Asimismov #1 Asimismov *
Perdónales Señor porque no saben lo que hacen, dicen o roban.
Amén.
Khadgar #2 Khadgar
#1 No se equivoquen, saben exactamente que dicen, hacen y roban. Y por eso no se puede perdonarles.
Asimismov #4 Asimismov
#2 pero, si lo hacen para.mayor gloria de Dios, la patria y el Rey.
cuatroD2 #7 cuatroD2
Naide está escandalizado, es un drama manofacturado por PSOE y todos lo sabemos.
#8 perej *
Las víctimas del franquismo son rojeras, sino, no se identificarían como victimas.
Al PP se la sopla lo que piensen.
#9 solojavi
Menuda boquita tiene la niña, deberían lavarsela con jabón.
Por lo demás, nada nuevo, ¿Quién se sorprende porque Alianza Popular tire al monte?
#10 Aas59
No tienen conocimiento!!
