La indignación con Cracker Barrel en redes sociales fue casi con certeza impulsada por bots, afirman investigadores [EN]

Durante las primeras 24 horas tras el anuncio de modernizar el logotipo, se descubrió que el 44,5% de todas las menciones a Cracker Barrel tenían alta probabilidad de haber sido generadas por bots. Estas cifras se disparan aún más cuando se menciona un boicot. "Los iniciadores son cuentas de activistas ideológicos con un historial previo de publicaciones en guerras culturales, respaldadas por botnets". "Voces auténticas expresaron insatisfacción cultural, que los bots luego amplificaron", afirma el informe.

Entonces, hemos alcanzado el nivel en que cualquiera con un cluster de 10 máquinas y conocimientos de los universos digitales puede poner en jaque una compañía millonaria gringolandiense a base de criticas chungas en tiwtter cómo esas del otro día con la de Alien Earth?

Ofrece interesante opciones.

Por otro lado hace comprensible el avance del fascismo en las redes. Ya sabéis, vengadores anónimos, lo que toca hacer.
