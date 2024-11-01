La indignación con Cracker Barrel en redes sociales fue casi con certeza impulsada por bots, afirman investigadores [EN]

Durante las primeras 24 horas tras el anuncio de modernizar el logotipo, se descubrió que el 44,5% de todas las menciones a Cracker Barrel tenían alta probabilidad de haber sido generadas por bots. Estas cifras se disparan aún más cuando se menciona un boicot. "Los iniciadores son cuentas de activistas ideológicos con un historial previo de publicaciones en guerras culturales, respaldadas por botnets". "Voces auténticas expresaron insatisfacción cultural, que los bots luego amplificaron", afirma el informe.