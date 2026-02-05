Indignación contra Starmer tras admitir que nombró a Mandelson pese al vínculo con Epstein: "El Gobierno peligra"

Las nuevas revelaciones del caso Epstein han desatado una tormenta política en Reino Unido que amenaza con derribar a Keir Starmer. El primer ministro admitió este miércoles en una declaración en sede parlamentaria que había sido alertado sobre la amistad de Peter Mandelson con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein antes de nombrarlo embajador en Estados Unidos. Starmer reconoció ante la Cámara de los Comunes que estaba al tanto de que el exministro laborista mantenía un estrecho vínculo con el pederasta estadounidense, incluido el hecho de que