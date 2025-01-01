edición general
India considera la adquisición de 114 aviones Rafale por parte de G2G en el marco del plan Multi-Role Fighter Aircraft [ENG]

India se prepara para presentar una propuesta intergubernamental para adquirir 114 cazas Rafale adicionales en el marco de su programa de Aviones de Combate Multifunción (MRFA), según informa The Times of India. Tras la Operación Sindoor, mayo de 2025, en la que los Rafales realizaron ataques de largo alcance contra objetivos pakistaníes. Islamabad afirmó haber derribado seis aviones indios, incluidos tres Rafales, extremo que la India desmiente. Un tema clave es la solicitud de la India de acceder al código fuente del Rafale para integrar sist

5 comentarios
suppiluliuma
Está claro que el futuro son los BRICS, ese grupo tan cohesionado que la C le vende armas para que Pakistán se enfrente a la I. :troll:
Asnaeb
Tantos perdieron en Pakistán?
Projectsombra
#1 Confirmado por fuentes fiables y ademas fotográficas solo 1.
Projectsombra
Bueno es lo que tiene que Donlad sea un maton de tres al cuarto, Macron estará encantado. En si el Rafale no es para nada un mal avion , para ser un 4.5++ es de los mejores del mundo, y teniendo en cuenta que el material ruso en ucrania esta demostrando lo pedazo mierda infecta que es , que el Chino esta descartado por que son sus enemigos y el americano en especial el F-35 en el que estaban interesados y preguntando ya nada gracias a naranjito , es la opción lógica.
Veelicus
#2 para ser una mierda el material ruso en Ucrania les estan dando pal pelo al Hight Tech Nato TM.
