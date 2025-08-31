India y China son socios, no rivales, dicen Modi y Xi (EN)

Modi está en China por primera vez en siete años para asistir a una reunión de dos días del bloque de seguridad regional de la Organización de Cooperación de Shanghai, junto con el presidente ruso Vladimir Putin y líderes de Irán, Pakistán y cuatro estados de Asia Central en una muestra de solidaridad con el Sur Global.
| etiquetas: modi , xi , china , india , shangai , rusia , putin
A los países no se les considera socios, sino vasallos. Y si no obedecen, leña: sanciones, aranceles... Y si no se bajan los pantalones pues reventamos oleoductos, financiamos partidos extremistas, golpes de estado o ya como último recurso guerra proxy o directamente bombas de democracia.
"Socios". ¡Qué pringados!
Damas y caballeros, ¡los BRICS!