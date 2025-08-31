edición general
India y China son socios, no rivales, dicen Modi y Xi (EN)

Modi está en China por primera vez en siete años para asistir a una reunión de dos días del bloque de seguridad regional de la Organización de Cooperación de Shanghai, junto con el presidente ruso Vladimir Putin y líderes de Irán, Pakistán y cuatro estados de Asia Central en una muestra de solidaridad con el Sur Global.

salteado3 #1 salteado3 *
¿Así como va a ser China la primera potencia?

A los países no se les considera socios, sino vasallos. Y si no obedecen, leña: sanciones, aranceles... Y si no se bajan los pantalones pues reventamos oleoductos, financiamos partidos extremistas, golpes de estado o ya como último recurso guerra proxy o directamente bombas de democracia.

"Socios". ¡Qué pringados! :troll:
Gry #3 Gry
Al final Trump si que se va a llevar el Nobel de la Paz...
Imag0 #2 Imag0
Traducción: se van a matar en cuanto puedan.
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Trump ha conseguido que las diferencias de China e India se reduzcan. A la India le gustaba jugar con todas las cartas, ahora se siente amenazado por las sanciones de Trump por las importaciones de petróleo Ruso. Para la India es más importante Rusia que EE.UU., además de más fiable.
suppiluliuma #5 suppiluliuma
Efectivamente, no hay nada que diga un país es tu socio como ocupar parte de su territorio y armar a su principal adversario.

Damas y caballeros, ¡los BRICS! :troll:
