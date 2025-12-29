edición general
Independizarse en el Mediterráneo solo es posible si tienes más de 30 años: Italia, Grecia y España, a la cola de la UE en la emancipación juvenil

Según la Oficina Estadística de la UE, los países con las edades medias de emancipación más elevadas en 2024 fueron Croacia (31,3 años), Eslovaquia (30,9), Grecia (30,7), Italia (30,1) y España (30,0). Todos ellos superan considerablemente la media comunitaria y dibujan un patrón geográfico muy definido en el sur y el este de Europa.

#1 Daniel2000
Que ganas tengo de que gobierne la izquierda y se cree un ministerio de la vivienda y se le asigne un presupuesto de 6.350 millones de euros ... y así ponemos solución a este problema.
Andreham #4 Andreham
#1 Dios te oiga, Manolito.

La solución parece que va a ser hacer otra amnistia fiscal, regalar pisos de VPO a fondos buitres donde trabaja el hijo del presidente, poner ayudas para alquiler a rentas de 2500€+, reducir la conciliación laboral (si no pisas casa no necesitas casa! si no tienes hijos puedes pillarte una habitación!), y juntar más gente en el mismo sitio.
GEP_Gun #6 GEP_Gun
#4 y en un futuro veremos la venta de habitaciones en multipropiedad
Yoryo #3 Yoryo
En los 80 en el Mediterráneo te independizabas a los 17, como cambia el cuento con las democracias de marca blanca :troll:
GEP_Gun #5 GEP_Gun
y como siempre, la culpa para los medios de comunicacion es de los jovenes por no haber comprado una vivienda antes de que nacieran, cuando estaba tan barata.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
eso vosotros, los que vamos en el cobete!!! no seais lloricas!
