Independizarse en el Mediterráneo solo es posible si tienes más de 30 años: Italia, Grecia y España, a la cola de la UE en la emancipación juvenil

Según la Oficina Estadística de la UE, los países con las edades medias de emancipación más elevadas en 2024 fueron Croacia (31,3 años), Eslovaquia (30,9), Grecia (30,7), Italia (30,1) y España (30,0). Todos ellos superan considerablemente la media comunitaria y dibujan un patrón geográfico muy definido en el sur y el este de Europa.