Independizarse en el Mediterráneo solo es posible si tienes más de 30 años: Italia, Grecia y España, a la cola de la UE en la emancipación juvenil

Según la Oficina Estadística de la UE, los países con las edades medias de emancipación más elevadas en 2024 fueron Croacia (31,3 años), Eslovaquia (30,9), Grecia (30,7), Italia (30,1) y España (30,0). Todos ellos superan considerablemente la media comunitaria y dibujan un patrón geográfico muy definido en el sur y el este de Europa.
| etiquetas: vivienda , europa
La solución parece que va a ser hacer otra amnistia fiscal, regalar pisos de VPO a fondos buitres donde trabaja el hijo del presidente, poner ayudas para alquiler a rentas de 2500€+, reducir la conciliación laboral (si no pisas casa no necesitas casa! si no tienes hijos puedes pillarte una habitación!), y juntar más gente en el mismo sitio.