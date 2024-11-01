¡La independencia de Palestina está más cerca de lo que pensamos! [ARA]

La Batalla de la Inundación de Al-Aqsa ha creado una nueva realidad internacional que no debe ignorarse y debe abordarse activamente. Los palestinos han esperado durante mucho tiempo este momento histórico que pondrá fin a décadas de sufrimiento, y este momento ha llegado. Los Cuatro Grandes (miembros permanentes del Consejo de Seguridad) y la inmensa mayoría de la humanidad están ahora del lado palestino. Solo quedan los extremistas sionistas y sus aliados en algunos países de la extrema derecha que gobierna temporalmente...