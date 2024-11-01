Los increíbles azulejos vidriados de Medinet Habu: cómo los egipcios representaban a sus enemigos

Volviendo a los enemigos tradicionales de Egipto, estos eran básicamente los nubios, los libios y los asiáticos, que recibían el nombre genérico de los Nueve Arcos y que se representaban normalmente como pueblos sometidos y masacrados por el poderosísimo faraón de turno, vencedor del orden sobre el caos. Los enemigos de Egipto aparecen representados muchas veces en los relieves que decoran los templos, cada uno con características diferenciales que permiten su identificación.