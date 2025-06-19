edición general
La increíble historia del colapso de Venezuela

Esta semana vamos a hacer una Pausa para hacer un viaje a un país en el que han pasado, en el que están pasando, cosas que no habían pasado nunca en ningún otro país. De la primera democracia de Latinoamérica y su última dictadura. Hablamos, claro, de Venezuela. Hay nueve millones de venezolanos que han huido de su país, más que ucranianos de las bombas. No se debe a ninguna guerra ni catástrofe natural. ¿Cómo es la mayor quiebra económica de un país en tiempos de paz? ¿Por qué pasó Venezuela de ser uno de los países más ricos...

... a tener a más de la mitad de su población en pobreza extrema? A esta y otras preguntas responde el nuevo episodio de Pausa, el podcast de El Confidencial que presenta y dirige Marta García Aller y que puedes escuchar en abierto y gratis en Ivoox, Spotify y Apple Podcast. Junto a ella estará Rafael Osío, periodista y autor de Venezuela: memorias de un futuro perdido (Catarata, 2024)
