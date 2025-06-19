La increíble historia del colapso de Venezuela

Esta semana vamos a hacer una Pausa para hacer un viaje a un país en el que han pasado, en el que están pasando, cosas que no habían pasado nunca en ningún otro país. De la primera democracia de Latinoamérica y su última dictadura. Hablamos, claro, de Venezuela. Hay nueve millones de venezolanos que han huido de su país, más que ucranianos de las bombas. No se debe a ninguna guerra ni catástrofe natural. ¿Cómo es la mayor quiebra económica de un país en tiempos de paz? ¿Por qué pasó Venezuela de ser uno de los países más ricos...