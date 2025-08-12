El incomprensible ninguneo español a las hazañas de Álex Palou en Estados Unidos

El cuarto título de Indycar del piloto de Girona (tercero consecutivo) le aúpa al Olimpo de las grandes leyendas del automovilismo en Estados Unidos. Aquí se valora muy poco su mérito. Lo cierto es que, más allá de consideraciones sobre el nivel comparativo de Fórmula 1 e Indycar, ganar las 500 millas de Indianapolis ya catapulta a Palou al más laureado piloto español de la historia, por detrás de Fernando Alonso.
Ademas, los ovalos no son tan atractivos al publico europeo como los trazados tradicionales, lo que hace mas dificil seguirla.
Yo me comi la carrera entera el domingo por ejemplo, pero soy incapaz de ver de principio a fin las 500 millas de Indianapolis, me duermo normalmente.
Aun asi, si, Palou esta haciendo historia alli, y de seguir a este nivel, si quiere competir durante años (alli es facil ver pilotos de 45 tacos) puede batir todos los records de la competicion
Si hablamos de leyendas increíbles tenemos que hablar de Toni Bou y sus 30 títulos mundiales en trial. Muchos diréis ¿Quién?
Así me gusta, que lo pongáis por debajo de Alonso ,más allá de las consideraciones sobre el nivel comparativo de fórmula 1 e Indycar.
Menos mal que los demás lo están ninguneando.
No me parece ningunear a Palou por decir que es el segundo después de ALO,e parece un halago.
