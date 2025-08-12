edición general
14 meneos
23 clics
El incomprensible ninguneo español a las hazañas de Álex Palou en Estados Unidos

El incomprensible ninguneo español a las hazañas de Álex Palou en Estados Unidos

El cuarto título de Indycar del piloto de Girona (tercero consecutivo) le aúpa al Olimpo de las grandes leyendas del automovilismo en Estados Unidos. Aquí se valora muy poco su mérito. Lo cierto es que, más allá de consideraciones sobre el nivel comparativo de Fórmula 1 e Indycar, ganar las 500 millas de Indianapolis ya catapulta a Palou al más laureado piloto español de la historia, por detrás de Fernando Alonso.

| etiquetas: incomprensible , ninguneo , español , hazañas , álex palou , usa , indycar
14 0 2 K 84 ocio
17 comentarios
14 0 2 K 84 ocio
Ihzan #3 Ihzan
La indy es un deporte que salvo en Norteamerica no se compite, al igual que la Nascar por lo que salvo a los aficionados al motor son campeonatos que no les suena de nada.

Ademas, los ovalos no son tan atractivos al publico europeo como los trazados tradicionales, lo que hace mas dificil seguirla.

Yo me comi la carrera entera el domingo por ejemplo, pero soy incapaz de ver de principio a fin las 500 millas de Indianapolis, me duermo normalmente.

Aun asi, si, Palou esta haciendo historia alli, y de seguir a este nivel, si quiere competir durante años (alli es facil ver pilotos de 45 tacos) puede batir todos los records de la competicion
3 K 46
#10 Abril_2025
#3 No creas, a mis hijos les encanta ver repeticiones de las copas Pistón.
2 K 30
Ihzan #14 Ihzan
#10 Esas las veo yo con la mia siempre que puedo :foreveralone:
0 K 11
Alakrán_ #7 Alakrán_
En el motor hay pocas pruebas que sean relevantes fuera de los círculos especializados, F1, MotoGP, Dakar, y poco más, pruebas hay muchas.

Si hablamos de leyendas increíbles tenemos que hablar de Toni Bou y sus 30 títulos mundiales en trial. Muchos diréis ¿Quién?
2 K 25
#13 Leon_Bocanegra
#7 37 títulos mundiales.
0 K 8
#11 Leon_Bocanegra *
#8 Hombre, pues si, Toni Bou tiene 37 títulos mundiales.
2 K 22
#2 Leon_Bocanegra *
Lo cierto es que, más allá de consideraciones sobre el nivel comparativo de Fórmula 1 e Indycar, ganar las 500 millas de Indianapolis ya catapulta a Palou al más laureado piloto español de la historia, por detrás de Fernando Alonso.


Así me gusta, que lo pongáis por debajo de Alonso ,más allá de las consideraciones sobre el nivel comparativo de fórmula 1 e Indycar.
Menos mal que los demás lo están ninguneando.
1 K 11
#5 tyrrelco
#2 A ver...Alonso tiene más trofeos importantes que Palou. Si no recuerdo mal, tiene 4 campeonatos del mundo, dos de F1, categoría mejor valorada en automovilismo y dos campeonatos de resistencia, 32 victorias solo en F1 y un recorrido por los mejores equipos del mundial.
No me parece ningunear a Palou por decir que es el segundo después de ALO,e parece un halago.
1 K 21
#9 Leon_Bocanegra
#5 Alonso no tiene dos campeonatos de resistencia.
1 K 20
lonnegan #16 lonnegan
#9 Tiene uno
0 K 11
#8 Abril_2025
#2 De hecho creo que hay pilotos de otras categorías, pienso en motos, que quizás también tengan más premios.
0 K 10
#6 tyrrelco
Pedazo de mundial se ha marcado el pollo. Algunos estamos bien como con que ciertos deportes o deportistas no tengan mucho reconocimiento en este país.
0 K 10
janatxan #1 janatxan
¿Ninguneo? ¿Un señor que vive y trabaja fuera y que lo único que tiene de español es la partida de nacimiento? A lo mejor hay que dejar de emparanoiarse por cosas sin importancia.
0 K 10
Laro__ #12 Laro__ *
#1 ¿Qué esperas que haga si compite en la IndyCar? La indy prácticamente sólo se mueve por circuitos de EEUU (salvo alguna vez en Toronto, Canadá). Lo mires como lo mires, Palau es uno de los mejores pilotos españoles de todos los tiempos. Se acerca a pasos agigantados a la altura de Alonso. Ya tiene las 500 millas de Indianápolis. Algún día ganará las 24h de Lemans y estará empatado con Alonso, 2-2, en la búsqueda de la triple corona (con el permiso de Montoya, al que solo le faltan esas 24h). Y es cierto que se le ningunea en España. Estoy seguro de que sus carreras serían mucho más seguidas que las del Alonso de hoy día, con muchas menos posibilidades de éxito que él.
0 K 12
roker #15 roker
¿Se publica algo en medios EEUU sobre la petanca? Pues eso.
0 K 9
javibaz #17 javibaz
#15 si, que de eso no se puede vivir. :troll:
0 K 13
Cehona #4 Cehona
Nunca hacer las Américas fue reconocido en España, solo si te haces el mayor casoplón del barrio lo serás.
Por eso Zapatero acaba de vender el suyo.
No sea que tenga a la tuna de serenata como a Iglesias.
2 K -5

menéame