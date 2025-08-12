El incomprensible ninguneo español a las hazañas de Álex Palou en Estados Unidos

El cuarto título de Indycar del piloto de Girona (tercero consecutivo) le aúpa al Olimpo de las grandes leyendas del automovilismo en Estados Unidos. Aquí se valora muy poco su mérito. Lo cierto es que, más allá de consideraciones sobre el nivel comparativo de Fórmula 1 e Indycar, ganar las 500 millas de Indianapolis ya catapulta a Palou al más laureado piloto español de la historia, por detrás de Fernando Alonso.