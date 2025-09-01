edición general
2 meneos
4 clics
INCENDIOS | La Xunta no descarta cambios presupuestarios a raíz de los incendios

INCENDIOS | La Xunta no descarta cambios presupuestarios a raíz de los incendios

Alfonso Rueda señaló que «los recursos son los que son» y que «otra cosa es que podamos reordenarlos e intensificar algunas cosas a cambio de rebajar la intensidad en otras»

| etiquetas: xunta , rueda , incendios , galicia
2 0 0 K 28 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 28 actualidad
elparches #1 elparches
Ya lo decía un tal M. Rajoy "Una cosa, es una cosa y otra cosa, es otra cosa"
0 K 16
Deviance #3 Deviance *
Más pasta para la empresa de la hermana de Feijoo....
Hagan juego .....
:troll:
:wall:
0 K 12
manuelpepito #2 manuelpepito
A robar de las desgracias
0 K 11
Raziel_2 #4 Raziel_2
#2 No has entendido, lo que dice Rueda es que no van a perder ni un puto euro, que si encuentran un colectivo al que putear y que no les cueste votos, les quitaran la pasta asignada para tapar la cagada en prevencion de incendios.

Otra mayoría absoluta para el PP aqui en Galicia.
0 K 11

menéame