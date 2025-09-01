·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7505
clics
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)
7229
clics
Comparación y evolución del tamaño de los submarinos por pais
5394
clics
Creencia en la vida después de la muerte (2022)
4479
clics
El motivo por el que los republicanos están destruyendo la Ciencia y ya de paso el poderío económico estadounidense
5689
clics
Boicot a la Vuelta
más votadas
541
Paul Laverty, el guionista detenido por una camiseta pro Palestina: "Israel no solo comete un genocidio, se burla del mundo con su impunidad"
568
Importantes productores de Hollywood colaboran con Israel para defender sus crímenes de guerra. Lo que sabemos por las revelaciones de WikiLeaks sobre el “Archivo Sony”
516
AEMET también desmonta el informe de la Guardia Civil sobre la dana por no preguntar "a los que saben" de meteorología
449
El Gobierno de Moreno Bonilla desbloquea un macrocontrato de 533 millones de euros con 38 empresas y 50 clínicas privadas para derivar intervenciones sanitarias a partir de este mes
584
Milei muestra al mundo que las promesas de la extrema derecha son mentira
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
4
clics
INCENDIOS | La Xunta no descarta cambios presupuestarios a raíz de los incendios
Alfonso Rueda señaló que «los recursos son los que son» y que «otra cosa es que podamos reordenarlos e intensificar algunas cosas a cambio de rebajar la intensidad en otras»
|
etiquetas
:
xunta
,
rueda
,
incendios
,
galicia
2
0
0
K
28
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
28
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
elparches
Ya lo decía un tal M. Rajoy
"Una cosa, es una cosa y otra cosa, es otra cosa"
0
K
16
#3
Deviance
*
Más pasta para la empresa de la hermana de Feijoo....
Hagan juego .....
0
K
12
#2
manuelpepito
A robar de las desgracias
0
K
11
#4
Raziel_2
#2
No has entendido, lo que dice Rueda es que no van a perder ni un puto euro, que si encuentran un colectivo al que putear y que no les cueste votos, les quitaran la pasta asignada para tapar la cagada en prevencion de incendios.
Otra mayoría absoluta para el PP aqui en Galicia.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hagan juego .....
Otra mayoría absoluta para el PP aqui en Galicia.