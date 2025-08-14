edición general
Incendios queman parte del Parque Natural do Invernadeiro (Ourense); indican satélites y brigadistas pero desmiente por ahora la Xunta

Copérnico, la red de información satelital de la Unión Europea, muestra que los fuegos estan entrando en el Parque Natural do Invernadeiro, la gran joya ambiental del Macizo Central de Galicia. Lo mismo apuntan testigos en el terreno. Sin embargo, fuentes oficiales de la Xunta consultadas por Galiciapress indican que no hay constancia oficial de afectación al Parque.

efectogamonal #1 efectogamonal
Negando la evidencia para ocultar su desastrosa gestión, quien lo hubiera imaginado eh? {0x1f525}
3 K 44
#4 tromperri *
#1 solo son hilillos de humo.
Los incendios los ha provocado ETA.
El rescate no nos va a costar un duro.
0 K 8
#7 omega7767
#4 la F1 va a salir gratis
la Dana no tiene riesgo
Zaplana está a punto de espicharla (2018)
0 K 10
obmultimedia #5 obmultimedia
#1 el PP ha adoptado el método Trump contra el cambio climático.
Que Se queme todo.
0 K 10
#8 omega7767
#5 total ya se iba quemar
0 K 10
#2 tierramar *
Como siempre, para informarte sobre galicia hay que recurrir a Xornalgalicia. www.xornalgalicia.com/actualidad/incendios/el-macizo-central-de-ourens El Macizo Central de Ourense está siendo gravemente afectado por una ola de incendios forestales. Imagen tomada por el satélite a más de 35,000 kilómetros de altura, el 13 de agosto de 2025 de los incendios en la Península. Se ve la magnitud bestial del de Ourense no recuperable en una generación por sus consecuencias, el de Ourense ofre la magnitud del incendio siendo el que más se ve desde el espacio.

1 K 31
#3 tierramar
Si el PP llegara la poder ,España podría estar incendiada o con un desastre nuclear, y no nos enteraríamos, hasta que llegara información desde el extranjero o los satélites
#6 luckyy
#6 luckyy
Entre las medias a tomar para prevenir los incendios tiene que estar el control de las especies que se plantan . Basta ya de tanto pino y eucaliptos
1 K 11
rendri #10 rendri
Se iban a quemar igual. Pp= muerte
0 K 11
elhuge27 #9 elhuge27
¿¿El PP mintiendo y sus forofos tragando?? me pinchas y no sale nada menuda sorpresa.
0 K 9

