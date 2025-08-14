Incendios queman parte del Parque Natural do Invernadeiro (Ourense); indican satélites y brigadistas pero desmiente por ahora la Xunta

Copérnico, la red de información satelital de la Unión Europea, muestra que los fuegos estan entrando en el Parque Natural do Invernadeiro, la gran joya ambiental del Macizo Central de Galicia. Lo mismo apuntan testigos en el terreno. Sin embargo, fuentes oficiales de la Xunta consultadas por Galiciapress indican que no hay constancia oficial de afectación al Parque.