Incendios en la Península Ibérica bajo la perspectiva de los Bienes Comunes de Elinor Ostrom

Incendios, bienes comunes y Elinor Ostrom: tres claves para entender por qué cada verano arden España y Portugal. El fuego no es solo un problema climático: es el reflejo de cómo gestionamos (o abandonamos) nuestros montes, que funcionan como un gran bien común.Ni el Estado centralizado ni el mercado han logrado resolverlo. La teoría de Ostrom apunta otra vía: comunidades locales fuertes, con reglas propias, cooperación y apoyo institucional.