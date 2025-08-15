edición general
17 meneos
47 clics
Los incendios en Ourense alcanzan un nivel desconocido: «É a peor situación da historia» [CAS-GAL]

Los incendios en Ourense alcanzan un nivel desconocido: «É a peor situación da historia» [CAS-GAL]

Con 30 concellos confinados, humo presente en casi toda Galicia y cifras récord de terreno arrasado ante la incredulidad de Administraciones, vecinos y agentes que luchan sin descanso contra el fuego. Ya van 42.000 hectáreas quemadas

| etiquetas: incendios , galicia , ourense , peor , situación , historia
14 3 0 K 270 actualidad
18 comentarios
14 3 0 K 270 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Acordaros  media
7 K 92
escuadron #6 escuadron
#3 Se lo voy a pasar a un amigo asturiano que está asustado con los incendios de su comunidad, a ver si la próxima vez vota bien.
0 K 13
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#6 perfecto, y así compara con comunidades gobernadas por otros.

De paso. Mándale esta
old.meneame.net/story/joaquin-riva-numero-dos-fiscalia-asturias-asegur
0 K 20
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#6 Entiendo que "votar bien" no lo dices como eufemismo de votar a la escoria de derechas porque pone bien claro que los impuestos son necesarios para mantener los medios para luchar contra los incendios. Que algún imbécil podrá creer que lo dices porque ahí gobierna el PSOE y pretendes señalar que el cambio lógico sería a la derecha.
0 K 15
alcama #15 alcama
#3 "acordaos"
No vayas de intelectual en Meneame y luego pegues esas patadas al idioma
0 K 5
sotillo #8 sotillo
Yo con y con todo el respeto posible, váyase usted con ese de poco pelo con gafas que es algo del pp y le consuela usted
0 K 11
Ka0 #7 Ka0
Alegraos que el año que viene será el año con menos incendios de la historia, no quedará nada que pueda arder.
0 K 10
sotillo #11 sotillo
#7 Pues no queda para quemar ¿No ves cómo va la derecha de crecida y lo que dice Vox?
0 K 11
alcama #1 alcama *
Recordemos está noticia:
Catalunya sufre el peor inicio de verano del siglo con dos incendios que arrasan más de 9.300 hectáreas

www.publico.es/sociedad/m-ambiente/catalunya-sufre-peor-inicio-verano-

Nadie en Meneame, por lo que sea, acusó al PSOE.
Cuando ocurre en una comunidad del PP, entonces ya sí.
Es increíble el uso partidista que la izquierda caviar da a las tragedias
9 K -59
Pejeta #2 Pejeta
#1 Que comentario más ruin y alejado de la realidad
3 K 45
alcama #17 alcama
#2 Sólo es ruin porque te pone en evidencia. Porque la realidad es la que es, aunque no te guste o la ocultes
1 K -1
escuadron #4 escuadron
#1 aquí se viene a hacer política contra la derecha. Si no te gusta, vete a forocoches
1 K 21
alcama #18 alcama
#4 En Tardigram son plurales
0 K 5
Gry #5 Gry
#1 Igual es por la cantidad de gente echándole las culpas de los incendios a Sánchez.
1 K 25
#10 txelin
#1 por lo que sea, quizás tenga algo que ver el afán en recortar impuestos y ahorrar en servicios público desde los gobiernos de la derecha, pero estoy de acuerdo contigo.
Mira que no alegrase del puñado de euros que se han ahorrado en impuestos y dedicarse a quejarse de que se queman sus casas, su entorno, su trabajo…
Ahora todo el mundo preguntando porque no se mantuvieron las cuadrillas de prevención para limpiar montes, mantener limpios los cortafuegos, preguntando porque no hay más…   » ver todo el comentario
2 K 40
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#1 hace nada me decías que estaba feo recriminar las cosas, ahora vas y lo haces tú… esto debe ser la superioridad moral de la derecha que hablan xD
0 K 20
alcama #14 alcama
#12 Lo que no vamos es a poner la otra mejilla. Lo que pretendo es poner en evidencia la hipocresía de la izquierda ñoña que practicáis
0 K 5
Katapulta2 #16 Katapulta2 *
#12 es para #_14 que le falta autocritica lo mismo que a todala derecha.
0 K 7

menéame