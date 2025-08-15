Los incendios en Ourense alcanzan un nivel desconocido: «É a peor situación da historia» [CAS-GAL]

Con 30 concellos confinados, humo presente en casi toda Galicia y cifras récord de terreno arrasado ante la incredulidad de Administraciones, vecinos y agentes que luchan sin descanso contra el fuego. Ya van 42.000 hectáreas quemadas
| etiquetas: incendios , galicia , ourense , peor , situación , historia
De paso. Mándale esta
old.meneame.net/story/joaquin-riva-numero-dos-fiscalia-asturias-asegur
No vayas de intelectual en Meneame y luego pegues esas patadas al idioma
Catalunya sufre el peor inicio de verano del siglo con dos incendios que arrasan más de 9.300 hectáreas
www.publico.es/sociedad/m-ambiente/catalunya-sufre-peor-inicio-verano-
Nadie en Meneame, por lo que sea, acusó al PSOE.
Cuando ocurre en una comunidad del PP, entonces ya sí.
Es increíble el uso partidista que la izquierda caviar da a las tragedias
Mira que no alegrase del puñado de euros que se han ahorrado en impuestos y dedicarse a quejarse de que se queman sus casas, su entorno, su trabajo…
Ahora todo el mundo preguntando porque no se mantuvieron las cuadrillas de prevención para limpiar montes, mantener limpios los cortafuegos, preguntando porque no hay más… » ver todo el comentario