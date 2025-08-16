edición general
Los incendios no dan tregua a Ourense y avanzan en León y Cáceres

La ola de incendios no da tregua a Ourense, mientras el fuego avanza en León y en Cáceres. El último balance es de 115.000 ha afectadas en toda España.

