edición general
11 meneos
87 clics
Incendios: guía para presidentes de comunidad autónoma

Incendios: guía para presidentes de comunidad autónoma  

¿Eres presidente autonómico del PP, tu comunidad arde y temes que se note que eres un puto incompetente? ¡Tranquilo! Esta es la guía para presidentes del PP en caso de incendio

| etiquetas: pp , presidentes , responsabilidades , guía
9 2 1 K 82 ocio
sin comentarios
9 2 1 K 82 ocio

menéame