Incendios en Galicia | El incendio que barre Valdeorras ya es el más grande de la historia de Galicia: 18.000 hectáreas calcinadas

Alfonso Rueda descarta solicitar el el nivel 3 de emergencia: «Si supusiera más aportación de medios y fuese necesario para que se aportaran esos medios, no tendría ninguna duda, pero no es necesario» Nueve incendios continúan activos en la provincia de Ourense, totalmente asolada por el fuego y aún en situación 2 de emergencia con medidas activas de protección a la ciudadanía El AVE Galicia-Madrid continuará suspendido, al menos, hasta el martes