Incendios en Galicia | El incendio que barre Valdeorras ya es el más grande de la historia de Galicia: 18.000 hectáreas calcinadas

Alfonso Rueda descarta solicitar el el nivel 3 de emergencia: «Si supusiera más aportación de medios y fuese necesario para que se aportaran esos medios, no tendría ninguna duda, pero no es necesario» Nueve incendios continúan activos en la provincia de Ourense, totalmente asolada por el fuego y aún en situación 2 de emergencia con medidas activas de protección a la ciudadanía El AVE Galicia-Madrid continuará suspendido, al menos, hasta el martes

EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica
La superficie forestal devorada este verano en la comunidad asciende hasta las 73.500 hectáreas, superando la aciaga ola incendiaria de 2017 pero todavía muy lejos de la de 2006, que calcinó casi 96.000

Eso no me parece "muy lejos" precisamente :-S
#7 Einwanderer *
#1 No son creíbles esos valores. En las imágenes de satélite se observan más bien unas 30000 (en Valdeorras) y el de Chandrexa por ahí se andará, si no más.
EsUnaPreguntaRetórica #8 EsUnaPreguntaRetórica
#6 Home, pues solo con eucaliptos y pinos hay plantadas casi un millón de hectáreas. A eso súmale casi otro tanto de frondosas.
Decir que poco queda ya... :palm: De hecho la superficie forestal aumenta cada año. Así que arderá el año que viene y al otro y al otro y al otro...
render #2 render
Es una vergüenza que en pocas semanas nos vayamos a olvidar de esto, debería ser un punto de inflexión para poner todos los medios posibles y que no vuelva a pasar, pero por desgracia, el año que viene, o el siguiente, se volverá a repetir….
ChatGPT #3 ChatGPT
#2 no quedan ya tantas opciones para veranosmpeores, entre lo quemado este año y los anteriores, poco queda ya…
EsUnaPreguntaRetórica #4 EsUnaPreguntaRetórica
#3 No has pisado Galicia en tu vida, Hulio.
ChatGPT #6 ChatGPT
#4 os collós rapaz
render #5 render
#3 eso digo yo todos los años, pero parece que ahora empiezan a quemarse los pueblos a falta de árboles {0x1f614}
