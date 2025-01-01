Incendios forestales. Momento crítico

La mezcla explosiva de recortar gasto público (el conocido mantra neoliberal de bajar impuestos), la ignorancia de las ventajas que supondría una buena gestión ambiental y, algo presente en algunos discursos electorales, la negación del cambio climático, con la consabida coletilla de que siempre ha habido incendios, olas de calor, tifones, inundaciones,….que tanto gustan de apostillar los guardianes patrios de las esencias para quitar importancia al asunto. Con estas ideas, ¿qué puede salir mal?