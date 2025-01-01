edición general
Los incendios calcinan 70.000 hectáreas en Galicia mientras la Xunta afirma que la situación está "un poquito mejor"

Nueve grandes fuegos permanecen activos en la provincia de Ourense y el gobierno gallego demanda bulldozers al ejército para perimetrarlos.

4 comentarios
Heni #1 Heni
Joder, podían ser 70.001, también cómo sois :troll: :palm:
javibaz #3 javibaz
el gobierno gallego demanda bulldozers al ejército para perimetrarlos.
Podrían contratar ellos a los de la zona para una respuesta rápida y eficaz, pero claro, eso cuesta dinero y no da pie a hacer política.
Andreham #4 Andreham
#3 Al final ese bulldozer que tenia Frijolito para la foto en qué quedó?
#2 AlexGuevara
Valencia, Galicia...con el PP en las mejores manos
