Los incendios calcinan 70.000 hectáreas en Galicia mientras la Xunta afirma que la situación está "un poquito mejor"
Nueve grandes fuegos permanecen activos en la provincia de Ourense y el gobierno gallego demanda bulldozers al ejército para perimetrarlos.
73
#1
Heni
Joder, podían ser 70.001, también cómo sois
1
K
33
#3
javibaz
el gobierno gallego demanda bulldozers al ejército para perimetrarlos.
Podrían contratar ellos a los de la zona para una respuesta rápida y eficaz, pero claro, eso cuesta dinero y no da pie a hacer política.
0
K
12
#4
Andreham
#3
Al final ese bulldozer que tenia Frijolito para la foto en qué quedó?
0
K
8
#2
AlexGuevara
Valencia, Galicia...con el PP en las mejores manos
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Podrían contratar ellos a los de la zona para una respuesta rápida y eficaz, pero claro, eso cuesta dinero y no da pie a hacer política.