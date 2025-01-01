edición general
El incendio de Zamora-León el peor en la historia de España desde que hay registros

Desde 1968 se empezaron a registrar oficialmente las estadísticas de incendios en España. El incendio que ha afectado a Zamora y León, en estas fechas, es el peor que se ha registrado.

