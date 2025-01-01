·
8037
clics
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6
5922
clics
Cachondeo en redes por las 'papas con choco' de Ángel León: "¿Cuál es la papa y cuál el choco?"
4480
clics
Un bombero explica cómo actuar ante un avión que descarga agua en un incendio
3737
clics
Ernest Rivera carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
3584
clics
A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
más votadas
415
El día en que PP y Vox dejaron arder Castilla y León
489
Óscar Puente, al PP: "No hay una catástrofe que les haya pillado trabajando"
637
Un bombero estalla tras las palabras del consejero de Medio Ambiente sobre el voluntario fallecido en León: "Cara de cemento armado"
415
Los trabajadores de Canal Sur revelan que había un equipo de profesionales preparado para conectar en directo con el incendio en la Mezquita de Córdoba
593
Un bombero de Castilla y León: "Estamos en manos de gente que no tiene ni puta idea" | Sociedad | Cadena SER
El incendio de Zamora-León el peor en la historia de España desde que hay registros
Desde 1968 se empezaron a registrar oficialmente las estadísticas de incendios en España. El incendio que ha afectado a Zamora y León, en estas fechas, es el peor que se ha registrado.
incendio
león
zamora
#2
Pivorexico
Pues desde el "Ventorro" de Gijón no pintaba tan mal .
0
K
12
#1
sotillo
¿Peor que el de la Sierra de la Culebra? Fueron sesenta mil hectáreas las que se quemaron
0
K
11
