Incendio en el Vesubio: Ministro Musumeci llama a la movilización nacional [It]

Se ha declarado una emergencia nacional debido al incendio forestal que se desató en el Monte Vesubio. «Acabo de firmar el decreto que ordena, en apoyo de la Región de Campania, la movilización extraordinaria del Servicio Nacional de Protección Civil», declaró el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci. «Esta medida», añadió, «consensuada con la Región, se hizo necesaria debido al extenso incendio que afecta al Parque Nacional del Vesubio».