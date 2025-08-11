Un incendio en Tarifa obliga a desalojar a más de 2.000 personas de casas, hoteles y una playa

“El fuego vino con el levante a una velocidad de vértigo”, ha acertado a explicar Agustín Conejo, alcalde de Zahara de los Atunes, entidad local dependiente de Barbate y colindante con la urbanización tarifeña de Atlanterra. Está previsto que para intentar contener el avance de las llamas en la zona estén trabajando hasta el ocaso hasta 14 medios aéreos...