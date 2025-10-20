edición general
Incendio en la selección española de ajedrez: Shirov acusa al capitán de "dictador" por obligarle a jugar demasiadas partidas

Alexei Shirov, uno de los mejores ajedrecistas de ataque de todos los tiempos, autor del excelente libro Fuego en el tablero y un experto en dinamitar las posiciones enemigas, ha...

  1. Doisneau #1 Doisneau
    No se como sera Shirov en la personal, pero desde luego pondria la mano en el fuego por Divis sin dudarlo, alguien amable, dedicado y apasionado del ajedrez.
    0 K 11
  2. Torrezzno #2 Torrezzno
    En el ajedrez hay mucho ego. El divis sin embargo siempre me ha parecido una persona muy llana
    0 K 20
  3. drocab2012 #3 drocab2012
    Lucha de frikis...que hagan una partida para hacer las paces...oh wait!
    0 K 7
  4. Alegremensajero #4 Alegremensajero
    #1 Pues según Sabrina Vega este es el asunto en cuestión:

    "«Los post que ahora le dedicas a Divis [Martínez] se los dedicaste en su día a Jordi [Magem, anterior seleccionador]. Los capitanes no merecen que denigres su imagen por el mero hecho de no delegar en ti sus funciones; los jugadores y las jugadoras de la selección no merecemos que rompas nuestra buena convivencia y concentración, y los que siempre te hemos apreciado y tratado con cariño no merecemos tu mal trato. Ojalá puedas rectificar también públicamente tus palabras». Vega se refería en una de sus frases a los presuntos intentos de Shirov de decidir él las alineaciones."
    0 K 7
  5. Jakeukalane #5 Jakeukalane *
    Pues si tanto se queja que lo echen, ¿No?
    0 K 11

