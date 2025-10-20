·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5695
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
7391
clics
El acoso tan intolerable de Ndongo a Gabriel Rufián que hasta Vito Quiles lo ha calificado de "lamentable"
5095
clics
En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez
4363
clics
Pedro Rollán Presidente del Senado (PP) haciendo el Ridículo
4408
clics
El PP se desespera tras la fallida intervención de Feijóo con Sánchez: “Nos hemos equivocado y nos ha hecho daño”
más votadas
471
Otra mujer denuncia que las imágenes y el informe tras una mamografía en Sevilla han cambiado: ya no hay marcas y su documento no está firmado por ningún médico
367
Nazis en Vallecas
475
Por Andalucía denuncia la manipulación de al menos un historial clínico: "El gobierno andaluz dice que es mentira hasta viendo las imágenes"
456
Sentencia histórica del TEDH de Estrasburgo al condenar al Estado español por la mala praxis policial y judicial que dejó impune una doble violación en Pamplona
293
La presidenta de AMAMA señala el momento en el que empezó a haber problemas con los cribados en Andalucía: "A lo mejor habría que investigar por ese lado"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
32
clics
Incendio en la selección española de ajedrez: Shirov acusa al capitán de "dictador" por obligarle a jugar demasiadas partidas
Alexei Shirov, uno de los mejores ajedrecistas de ataque de todos los tiempos, autor del excelente libro Fuego en el tablero y un experto en dinamitar las posiciones enemigas, ha...
|
etiquetas
:
ajedrez
,
shirov
2
0
0
K
20
ajedrez
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
20
ajedrez
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Doisneau
No se como sera Shirov en la personal, pero desde luego pondria la mano en el fuego por Divis sin dudarlo, alguien amable, dedicado y apasionado del ajedrez.
0
K
11
#2
Torrezzno
En el ajedrez hay mucho ego. El divis sin embargo siempre me ha parecido una persona muy llana
0
K
20
#3
drocab2012
Lucha de frikis...que hagan una partida para hacer las paces...oh wait!
0
K
7
#4
Alegremensajero
#1
Pues según Sabrina Vega este es el asunto en cuestión:
"«Los post que ahora le dedicas a Divis [Martínez] se los dedicaste en su día a Jordi [Magem, anterior seleccionador]. Los capitanes no merecen que denigres su imagen por el mero hecho de no delegar en ti sus funciones; los jugadores y las jugadoras de la selección no merecemos que rompas nuestra buena convivencia y concentración, y los que siempre te hemos apreciado y tratado con cariño no merecemos tu mal trato. Ojalá puedas rectificar también públicamente tus palabras». Vega se refería en una de sus frases a los presuntos intentos de Shirov de decidir él las alineaciones."
0
K
7
#5
Jakeukalane
*
Pues si tanto se queja que lo echen, ¿No?
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"«Los post que ahora le dedicas a Divis [Martínez] se los dedicaste en su día a Jordi [Magem, anterior seleccionador]. Los capitanes no merecen que denigres su imagen por el mero hecho de no delegar en ti sus funciones; los jugadores y las jugadoras de la selección no merecemos que rompas nuestra buena convivencia y concentración, y los que siempre te hemos apreciado y tratado con cariño no merecemos tu mal trato. Ojalá puedas rectificar también públicamente tus palabras». Vega se refería en una de sus frases a los presuntos intentos de Shirov de decidir él las alineaciones."