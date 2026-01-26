edición general
Incendio en la refinería de Cartagena

Emergencias envía un ES-ALERT a la población cercana a Escombreras para que no salga a la calle por el humo del incendio

Huaso #1 Huaso
Perfecto. Así ya completamos el mes de enero. Y a ver qué nos trae febrero…
Madre mía…. :palm: :palm: :palm: :palm:
wata #2 wata
Pues se me dispara la paranoia conspiracionista...y veo sionistas por todos lados.
Lutin #3 Lutin
Imagen del incendio.  media
