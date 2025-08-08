edición general
El incendio en la mezquita de Córdoba, en imágenes | Fotos

El incendio en la mezquita de Córdoba, en imágenes | Fotos  

El origen de las llamas está en el cortocircuito de una máquina barredora

wata #1 wata
Se sabe los desperfectos? A qué a afectado?
Una barredora en el interior?
Un buen momento para que la mezquita vuelva al pueblo.
sotillo #2 sotillo
#1 Estamos apañados, si acaso aprovecharán para quitar rastros del pasado
#3 Firnas
Ya que la Iglesia se la ha apropiado y cobra la entrada, a ver si la restaura sin pedir un duro.
