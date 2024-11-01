·
Del incendio de la Mezquita de Córdoba a la dana, así se salva el Patrimonio de las catástrofes naturales y guerras
La Directora General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes Ángeles Albert explica los mecanismos que se aplican para la prevención y reparación de los bienes y espacios culturales en contextos de riesgo
|
etiquetas
:
patrimonio
,
gestion
4
1
0
K
58
actualidad
sin comentarios
