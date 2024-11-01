edición general
Del incendio de la Mezquita de Córdoba a la dana, así se salva el Patrimonio de las catástrofes naturales y guerras

La Directora General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes Ángeles Albert explica los mecanismos que se aplican para la prevención y reparación de los bienes y espacios culturales en contextos de riesgo

