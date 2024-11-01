El incendio de Fasgar, tras 20 días activo, queda fuera de control y sin capacidad de extinción por su enorme virulencia: "Es un volcán"

El incendio forestal declarado el 8 de agosto en Fasgar (Igüeña, León) y que se propagó hasta Colinas del Campo de Martín Moro Toledano continúa fuera de control tras veinte días activo. El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, advirtió este miércoles que se trata del fuego “más activo y preocupante” de la provincia, debido a la complejidad orográfica y a la presencia de rachas de viento “muy descontroladas”. Los equipos de extinción describen el comportamiento del fuego como “un volcán” que se reactiva con violencia pese a l