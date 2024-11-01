edición general
El incendio de Fasgar, tras 20 días activo, queda fuera de control y sin capacidad de extinción por su enorme virulencia: "Es un volcán"

El incendio forestal declarado el 8 de agosto en Fasgar (Igüeña, León) y que se propagó hasta Colinas del Campo de Martín Moro Toledano continúa fuera de control tras veinte días activo. El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, advirtió este miércoles que se trata del fuego “más activo y preocupante” de la provincia, debido a la complejidad orográfica y a la presencia de rachas de viento “muy descontroladas”. Los equipos de extinción describen el comportamiento del fuego como “un volcán” que se reactiva con violencia pese a l

Sacronte #1 Sacronte
Cuando estan así, como no sea que llueva es muy jodido... Tambien habria que hablar de como ha llegado a estar asi pero es otra historia.
sotillo #2 sotillo
#1 Deberían probar a gritar “Me gusta la fruta” En Madrid les funciona y sirve para todo
#3 tobruk1234
#2 Yo apostaría por un " que se jodan" también muy practico
maspipinobreve #5 maspipinobreve
#1 Parece que hablaras de mi ex.
maspipinobreve #4 maspipinobreve
Suarez-Quiñones, Consejero de Medio Ardiente, la ha cagado cum laude.
