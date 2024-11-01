edición general
17 meneos
32 clics
Incels, el patriarcado digital que amenaza con terrorismo misógino

Incels, el patriarcado digital que amenaza con terrorismo misógino

Los incels muestran cómo el patriarcado juvenil se alimenta en redes: misoginia, odio digital y violencia que ya es una amenaza real.

| etiquetas: terrorismo , incel , odio , migo ibis , machismo , mujeres
15 2 4 K 180 actualidad
9 comentarios
15 2 4 K 180 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Los que siempre han sido unos taimados,malfollados y sociopatas han ascendido a la categoría de terroristas. Lo que han sido siempre en potencia, ahora sin disimulo.
7 K 77
#3 Katos
#1 que si.... Lo raro es que solo haya 60 mujeres muertas al año con la cantidad de mentiras y millones de incel qué hay en la sociedad.
Abalos es imcel o solo putero con dinero público?.

No concoceis la vergüenza, no teneis ni ética ni capacidad de pensar por vosotros mismos.
Soy el vox que protesta por el moreno pero por lo que le cuela. Nazis sexistas sin dos neuronas juntas.

Y otros 10000 millones para un ministerio que no funciona y no cuida de las víctimas reales.

Y que siga jugando el dinero público infinito.
7 K -3
Andreham #8 Andreham
#3 Melón, por desgracia, los incels no se dedican sólo a matar mujeres y ya.

Por ahí tienes al que la ha liado parda hace poco en México, pero en USA, Reino Unido y me atrevería a decir que en algún otro país del norte de Europa, también ha habido casos recientes.

Estás disparando a la escuadra superior izquierda e ignorando el resto de la portería, apunta bien que será más fácil.
0 K 8
bronco1890 #5 bronco1890
#1 Hay que radicalizar a las bases como sea: lo que antes eran unos pajilleros ahora los llamamos terroristas misóginos, un señor que vota al PP es un fascista y tú primo de Vox es eso y ademas un asesino y un terrorista, el que no está de acuerdo con eso de la flotilla está a favor del asesinato de niños y si cuestionas la ley trans eres homofobo... todo así.
Pero claro, los que siembran odio son los otros.
1 K 17
Andreham #9 Andreham
#5 Perroflautas, wokes, comunistas, bolivarianos, latin kings, moros, cigarro amego, menas, paguiteros, etarras, catalufos, indepes...

Si jode que cojan una hoja de tu libro de sembrador de odio a lo mejor no deberías haber editado el libro.
0 K 8
azathothruna #6 azathothruna *
Mi abuelo decia que las feministas cambiaron de luchadoras por la igualdad de derechos a punishers de genero contra los hombres.
Este es solo uno de los resultados, junto con las pildoras rojas negra, men going their own way, passport bros y demas
0 K 14
koe #2 koe
vaya hoja parroquial
0 K 9
#7 plainflea
Al principio me ha costado descodificar el titular. Han metido tanto lema junto que no lo podía leer.

Están ya muy cerca de que nadie les entienda nada.
0 K 6
eltxoa #4 eltxoa
#0 nos trae otra ración de discurso de odio contra feos, raritos y neurodivergentes.
4 K -18

menéame