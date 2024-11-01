·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4473
clics
Muere el actor Javier Manrique. Secundario recurrente en el cine de Álex de la Iglesia, se ganó el cariño del publico con sus personajes en las series televisivas 'A las once en casa' y 'Camera café'
4032
clics
No quiso darle a Trump una espada para Carlos III y fue destituido del museo que dirigía
3363
clics
Ayuso y el efecto Torrente
3658
clics
Un dron filma toda la ascensión del Everest por el norte
2310
clics
Investigadores en China acaban de hacer que monos viejos se vuelvan jóvenes
más votadas
543
Madrid se rebela contra la prohibición de Ayuso y llena los balcones con banderas palestinas
611
Italia se paraliza por Gaza con una huelga general y protestas contra Meloni
372
El asesor religioso de Trump, Robert Morris, admite finalmente que abusó sexualmente de una niña de 12 años (Eng)
475
Ana: meses sin saber que su mamografía tenía indicios del cáncer ahora confirmado en ambos pechos
501
La familia Feijóo recurre a la Audiencia Nacional para intentar mantener el acceso privado a la playa desde su chalé
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
32
clics
Incels, el patriarcado digital que amenaza con terrorismo misógino
Los incels muestran cómo el patriarcado juvenil se alimenta en redes: misoginia, odio digital y violencia que ya es una amenaza real.
|
etiquetas
:
terrorismo
,
incel
,
odio
,
migo ibis
,
machismo
,
mujeres
15
2
4
K
180
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
2
4
K
180
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cocolisto
Los que siempre han sido unos taimados,malfollados y sociopatas han ascendido a la categoría de terroristas. Lo que han sido siempre en potencia, ahora sin disimulo.
7
K
77
#3
Katos
#1
que si.... Lo raro es que solo haya 60 mujeres muertas al año con la cantidad de mentiras y millones de incel qué hay en la sociedad.
Abalos es imcel o solo putero con dinero público?.
No concoceis la vergüenza, no teneis ni ética ni capacidad de pensar por vosotros mismos.
Soy el vox que protesta por el moreno pero por lo que le cuela. Nazis sexistas sin dos neuronas juntas.
Y otros 10000 millones para un ministerio que no funciona y no cuida de las víctimas reales.
Y que siga jugando el dinero público infinito.
7
K
-3
#8
Andreham
#3
Melón, por desgracia, los incels no se dedican sólo a matar mujeres y ya.
Por ahí tienes al que la ha liado parda hace poco en México, pero en USA, Reino Unido y me atrevería a decir que en algún otro país del norte de Europa, también ha habido casos recientes.
Estás disparando a la escuadra superior izquierda e ignorando el resto de la portería, apunta bien que será más fácil.
0
K
8
#5
bronco1890
#1
Hay que radicalizar a las bases como sea: lo que antes eran unos pajilleros ahora los llamamos terroristas misóginos, un señor que vota al PP es un fascista y tú primo de Vox es eso y ademas un asesino y un terrorista, el que no está de acuerdo con eso de la flotilla está a favor del asesinato de niños y si cuestionas la ley trans eres homofobo... todo así.
Pero claro, los que siembran odio son los otros.
1
K
17
#9
Andreham
#5
Perroflautas, wokes, comunistas, bolivarianos, latin kings, moros, cigarro amego, menas, paguiteros, etarras, catalufos, indepes...
Si jode que cojan una hoja de tu libro de sembrador de odio a lo mejor no deberías haber editado el libro.
0
K
8
#6
azathothruna
*
Mi abuelo decia que las feministas cambiaron de luchadoras por la igualdad de derechos a punishers de genero contra los hombres.
Este es solo uno de los resultados, junto con las pildoras rojas negra, men going their own way, passport bros y demas
0
K
14
#2
koe
vaya hoja parroquial
0
K
9
#7
plainflea
Al principio me ha costado descodificar el titular. Han metido tanto lema junto que no lo podía leer.
Están ya muy cerca de que nadie les entienda nada.
0
K
6
#4
eltxoa
#0
nos trae otra ración de discurso de odio contra feos, raritos y neurodivergentes.
4
K
-18
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Abalos es imcel o solo putero con dinero público?.
No concoceis la vergüenza, no teneis ni ética ni capacidad de pensar por vosotros mismos.
Soy el vox que protesta por el moreno pero por lo que le cuela. Nazis sexistas sin dos neuronas juntas.
Y otros 10000 millones para un ministerio que no funciona y no cuida de las víctimas reales.
Y que siga jugando el dinero público infinito.
Por ahí tienes al que la ha liado parda hace poco en México, pero en USA, Reino Unido y me atrevería a decir que en algún otro país del norte de Europa, también ha habido casos recientes.
Estás disparando a la escuadra superior izquierda e ignorando el resto de la portería, apunta bien que será más fácil.
Pero claro, los que siembran odio son los otros.
Si jode que cojan una hoja de tu libro de sembrador de odio a lo mejor no deberías haber editado el libro.
Este es solo uno de los resultados, junto con las pildoras rojas negra, men going their own way, passport bros y demas
Están ya muy cerca de que nadie les entienda nada.