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Incautan el foro LeakBase utilizado para intercambiar credenciales robadas

El presunto administrador del foro de ciberdelincuencia LeakBase ("leakbase[.]la") fue arrestado por las autoridades rusas, según informaron medios estatales el jueves.

| etiquetas: incautan , foro , leakbase , intercambiar , credenciales , robadas
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