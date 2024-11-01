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Incautan el foro LeakBase utilizado para intercambiar credenciales robadas
El presunto administrador del foro de ciberdelincuencia LeakBase ("leakbase[.]la") fue arrestado por las autoridades rusas, según informaron medios estatales el jueves.
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