Incautadas más de 2.400 papeletas ilegales de la OIDE en Chiclana

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Área de Juego de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía en Cádiz

