Inauguran planta de producción de aluminio reciclado con 95 % menos de consumo energético comparado con el aluminio primario

El proceso arranca con la trituración y clasificación de la chatarra. Se separan los distintos materiales hasta aislar el aluminio, fase crítica para garantizar calidad. En la segunda etapa, el metal se funde y recupera su estado sólido en forma de tocho, listo para alimentar las líneas de extrusión. El producto final es un lingote de hasta 7 m de longitud, con diámetros entre 153 y 305 mm, diseñado para integrarse sin fricciones en los procesos industriales existentes, clave para que el reciclaje deje de ser excepción y pase a ser la norma.

Hombre, es lógico. Si algo caracteriza la extracción de aluminio primario es la gran cantidad de energía que requiere el proceso. El reciclado ya es aluminio.
Es ecoinventos. Será un invento casi seguro
