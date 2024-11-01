edición general
Se inaugura Woven City, la ciudad inteligente con coches autónomos y robots a los pies del monte Fuji

Se inaugura Woven City, la ciudad inteligente con coches autónomos y robots a los pies del monte Fuji

Llevábamos un lustro oyendo hablar de ella y otros países han querido copiar su aire futurista, aunque casi siempre sin mucho éxito.

Ciudad inteligente. Luego vas a ver esa ciudad y es esto.
Vamos, una urbanización con, tal como dice la noticia, 300 residentes. Si para esta primera fase han tardado tantos años y son cuatro casitas, ya nos podemos quedar sentados esperando la segunda fase!

Luego nos echamos las manos a la cabeza con los chinos, pero esto los chinos lo hacen como un entretenimiento a la hora de comer, y en una semana lo tienen listo. xD

Japón, con lo que llegaste a ser!!!  media
#3 EISev
#2 el proyecto es interesante, es una ciudad planteada de cero ya pensando en automatización del transporte, vehículo autónomo etc. Es un laboratorio de Toyota básicamente. El show de truman con 300 protagonistas inicialmente, empleados de la marca y sus familiares.
#1 RoterHahn
Con 300 residentes no pasa de pueblo.
#4 maxxcan
He leído Women City y luego coches autónomos y he pensado: "normal que tengan coches autónomos, con lo mal que aparcan las mujeres...." :shit:
#5 rystan
Dice el titular que al pié del fuijisan, pero según la foto está lejíisimos.
#6 rystan
