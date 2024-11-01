edición general
2 meneos
17 clics
La inaudita Guerra de la Liga de Cambrai por el norte de Italia, donde todos cambiaron de bando varias veces en 8 años y al final todo quedó igual que estaba

La inaudita Guerra de la Liga de Cambrai por el norte de Italia, donde todos cambiaron de bando varias veces en 8 años y al final todo quedó igual que estaba

Ademá del de "Papa terrible", Julio II también se ganó un segundo mote, el de "Papa guerrero", por los tejemanejes políticos con los que metió a los Estados Pontificios en una guerra europea en la que usó a Venecia y Francia como aliadas o enemigas, según le conviniera, entre otros estados junto a los que creó la Liga de Cambrai para ello. Una contienda en la que los participantes cambiaron de bando varias veces para, al final, volver a la situación inicial.

| etiquetas: liga de cambrai , guerra , italia
2 0 0 K 24 cultura
1 comentarios
2 0 0 K 24 cultura
Magog #1 Magog
Lo de cambiar de bando en Italia... tela...
0 K 10

menéame