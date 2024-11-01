"In and Out". Prueba de masculinidad. ¿Los machos no bailan?  

Bienvenido a nuestra serie "explorando tu masculinidad". Esta es la cinta número uno. Sientes el ritmo discotequero. Está llamando. No escuches. Los hombres, los auténticos machos no bailan. Bajo ninguna circunstancia. Trabajan, beben, tienen la espalda hecha polvo, pero no bailan. No te muevas, estate quieto. Haz lo que quieras pero no se te ocurra bailar. ¿Qué estás haciendo? ¡Deja de bailar maldita vedette!!! Piensa en John Wayne, en Arnold Schwarzenegger. Arnold no baila, apenas sabe caminar...