edición general
11 meneos
170 clics
"In and Out". Prueba de masculinidad. ¿Los machos no bailan?

"In and Out". Prueba de masculinidad. ¿Los machos no bailan?  

Bienvenido a nuestra serie "explorando tu masculinidad". Esta es la cinta número uno. Sientes el ritmo discotequero. Está llamando. No escuches. Los hombres, los auténticos machos no bailan. Bajo ninguna circunstancia. Trabajan, beben, tienen la espalda hecha polvo, pero no bailan. No te muevas, estate quieto. Haz lo que quieras pero no se te ocurra bailar. ¿Qué estás haciendo? ¡Deja de bailar maldita vedette!!! Piensa en John Wayne, en Arnold Schwarzenegger. Arnold no baila, apenas sabe caminar...

| etiquetas: test , masculinidad , baile , kevin kline , diana ross , i will survive
9 2 1 K 109 Escenakas
10 comentarios
9 2 1 K 109 Escenakas
Pacofrutos #1 Pacofrutos
Voz del narrador, Jack Nicholson.
Rogelio Hernández uno de sus dobladores más emblemático en castellano.
2 K 22
#2 mcfgdbbn3
Para bailar lo primero que necesitas es cierta habilidad.

Así que no, no es #masculinidad_frágil, sino que la parte de la mente que se encarga de asociar el ritmo de la música al movimiento del cuerpo no existe o no funciona. Lo mismo pasa con los instrumentos musicales, que si no es con MIDI no soy capaz de tocar música.
0 K 12
#4 NireeN
#2 para pasártelo bien no necesitas ningún tipo de habilidad si te divierte lo que haces.
0 K 7
angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Me estás diciendo que John Travolta no es UN MACHO?
www.youtube.com/watch?v=LUID0jSh2Ic
1 K 23
#6 oscarcr80
#3 #5 O Van Damme en Kickboxer?
1 K 18
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#6 ¿Pero era Van Damme el que bailaba o era la cocaína?
2 K 31
elGude #10 elGude
#6 O Tom Holland
1 K 24
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#5 ¿Se puede ser mas guay que Christopher Walken en ese vídeo?
No, no se puede. Hechos, no opinión.
1 K 23
The_Ignorator #9 The_Ignorator
#7 Quizás Clark Gable bailando claquet
www.youtube.com/watch?v=aNFffHQOXMc
1 K 23

menéame