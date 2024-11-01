edición general
Impulsado por las entregas del Rafale, Dassault Aviation eleva su objetivo de facturación

Dassault Aviation muestra una dinámica operativa sólida para el ejercicio 2025, marcada por la superación de los objetivos de entrega de su avión de combate y una revisión al alza de sus ambiciones financieras anuales. Impulsado por estos resultados, el grupo anunció que eleva su previsión de facturación para 2025 a más de 7 mil millones de euros. Los resultados financieros completos y auditados se comunicarán el próximo 4 de marzo. La acción despegó un 4,8% este miércoles y ya muestra un avance del 11,6% desde el inicio del año.

