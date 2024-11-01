·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8790
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
7047
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
7149
clics
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
6149
clics
Los 100 mejores juegos arcade de la historia
5834
clics
Cachondeo con esta 'entrevista' de Vito Quiles a Ayuso en Fitur: "Joder, la has puesto contra las cuerdas"
más votadas
425
El plan de Ribera Salud para ahorrar: reutilizar catéteres, derivar a pacientes no recuperados y operar antes a los rentables
394
Milei ofrece a Trump el puerto de Ushuaia a cambio de membresía en junta de paz de Gaza
521
Prueba clara: el agente de ICE vio cómo otro agente le quitaba la pistola de la cintura a Alex Pretti justo antes de dispararle [ENG]
598
Nuevo Bulo en El In-Mundo
310
Comunicado de Barack Obama: "Una llamada de atención para todos los estadounidenses" [Ing]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
50
clics
Impressions - Stanley Jordan
Directo de Stanley Jordan con banda en NY en el año 1989
|
etiquetas
:
stanley jordan
,
impressions
,
jazz
4
1
0
K
15
jazzlives
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
15
jazzlives
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente