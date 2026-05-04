Los impresionantes mosaicos griegos antiguos de Zeugma [Eng]  

Los antiguos mosaicos griegos de Zeugma son auténticos tesoros arqueológicos que aún pueden admirarse en el Museo de Mosaicos de Zeugma, en Gaziantep, Turquía. El museo se centra en los mosaicos encontrados en Zeugma, que fue fundada originalmente como Seleucia por Seleuco I Nicátor, un general del ejército de Alejandro Magno , en el año 305 a. C. Las fuerzas del Imperio Romano conquistaron la ciudad en el año 64 a. C. y la rebautizaron como Zeugma (que significa "puente" o "cruce" en griego antiguo).