Las impresionantes estadísticas de Francia en la Copa Africana de Naciones 2025 [FR]

Con la Copa Africana de Naciones en pleno apogeo, Foot Mercato realizó una investigación exhaustiva sobre los lugares de nacimiento de los jugadores convocados. Analizamos las listas oficiales de las 24 selecciones nacionales, cruzando los datos de nacimiento de un total de 658 jugadores. El resultado: surge una sorprendente paradoja. Francia, que obviamente no participa en la competición, domina sin embargo las estadísticas de países de nacimiento.