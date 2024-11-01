El impresionante túnel secreto que transformará Europa bajo las montañas: una inversión multimillonaria

En lo profundo de los Alpes, un proyecto colosal avanza sin detenerse. Lo que hoy es una obra de ingeniería inimaginable pronto se convertirá en una arteria esencial para el transporte europeo. Más que un simple túnel, será la pieza que redibuje las conexiones entre países, reduzca tiempos de viaje y transforme rutas históricas en recuerdos del pasado. La magnitud de este proyecto lo convierte en una de las obras más ambiciosas jamás emprendidas en Europa.
| etiquetas: túnel , europa , alpes
Por eso, este túnel se construye bajo tierra, para que no lo vea nadie.
De hecho, si te fijas en el articulo se muestran imágenes, datos de todo tipo, algún enlace e incluso un vídeo del proyecto. Todo ello para mantenerlo en secreto.
Con tantas noticias en mnm de China superando records en ingenieria por todas partes ¿como es que en esto no?
Y lo mismo que los tanques tan caros y los inutilizan con 2 drones baratos, estos tuneles tan tan tan caros, con cuantos drones los inutilizan y destruyen.