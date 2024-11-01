El impresionante túnel secreto que transformará Europa bajo las montañas: una inversión multimillonaria

En lo profundo de los Alpes, un proyecto colosal avanza sin detenerse. Lo que hoy es una obra de ingeniería inimaginable pronto se convertirá en una arteria esencial para el transporte europeo. Más que un simple túnel, será la pieza que redibuje las conexiones entre países, reduzca tiempos de viaje y transforme rutas históricas en recuerdos del pasado. La magnitud de este proyecto lo convierte en una de las obras más ambiciosas jamás emprendidas en Europa.