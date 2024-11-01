edición general
El impresionante rescate del Woodford 75 años después de su hundimiento en Castellón

El petrolero llevaba a bordo 1.000 metros cúbicos de combustible. En 2012, con las tecnologías más avanzadas, se logró extraer con éxito 450 metros cúbicos de hidrocarburo

