Por qué es imposible que los precios bajen después de un periodo inflacionista

Uno de los mayores culpables señalados de la crisis inflacionista que hemos vivido estos últimos años fue el incremento del precio de la energía a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, es lógico pensarlo ya que la energía es la materia prima de todo. Cualquier actividad comercial requiere de ella para subsistir.
Es muy difícil porque tras un periodo inflacionista, lo que se hace es contener esa inflación, pero si baja demasiado, se actúa en sentido contrario para evitar la deflación (que provoca retrasar las inversiones y gastos, ya que después son más baratos y por tanto hay caída económica). Pero si no se puede controlar, teóricamente es posible.
Por otra parte, el incremento de todos los precios no fue por la guerra de Ucrania sino por la deuda creada por el Covid. Dejen de mentir. Que Suiza estaba más cerca de Ucrania y tuvo mucha menos inflación.