La imposible máquina de escribir china [ENG]  

La fascinante historia de cómo lograron escribir 90,000 caracteres en una sola máquina. [00:00] Introducción [00:38] Estudiante chino de ingeniería [01:07] Cómo funcionan las máquinas de escribir [02:14] Invento de un misionero estadounidense (1ª máquina de escribir china) [04:14] Invento de un ingeniero chino [05:42] Zhou Houkun [07:44] Shu Zhendong [09:19] Problemas con la máquina de escribir china [10:06] Nuevo jugador: Lin Yutang [11:14] Nueva forma de pensar (orden de trazos) [14:12] Máquina de escribir Mingkwai [17:36] Reflexiones finales