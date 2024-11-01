La imposible máquina de escribir china [ENG]  

La fascinante historia de cómo lograron escribir 90,000 caracteres en una sola máquina. [00:00] Introducción [00:38] Estudiante chino de ingeniería [01:07] Cómo funcionan las máquinas de escribir [02:14] Invento de un misionero estadounidense (1ª máquina de escribir china) [04:14] Invento de un ingeniero chino [05:42] Zhou Houkun [07:44] Shu Zhendong [09:19] Problemas con la máquina de escribir china [10:06] Nuevo jugador: Lin Yutang [11:14] Nueva forma de pensar (orden de trazos) [14:12] Máquina de escribir Mingkwai [17:36] Reflexiones finales
Su canal: www.youtube.com/@julesytooshoes
La encontré mencionada unas cuantas veces en Language Log, un blog de Lingüistica más o menos conocido:
en.wikipedia.org/wiki/Language_Log --> Aquí las 5 menciones a Julesy: languagelog.ldc.upenn.edu/nll/index.php?s=julesy
Me gusta mucho como divulga, rigurosa y amena al mismo… » ver todo el comentario
Espero aprender coreano algún día.
Es asombroso que a) haya una máquina que permita escribir cerca de 90.000 caracteres b) con ¿60? teclas c) y que se deba a nada menos que Lin Yutang. También que vivamos una época en que un occidental como yo sepa que ming significa brillante y que se escribe con un sol y una luna.
Yo no lo considero duplicada, pues el de Genbeta habla de la historia Zhi Bingyi, y es formato texto. El envio presente es un video de 20 minutos (además, es muy denso en información) de una lingüsta de origen chino, que hace un repaso por varios intentos y modelos que escribir el chino a máquina, Por ello menciona varios prototipos e inventores en la entradilla.
Por supuesto, habrá cierta parte que sea común en aquel artículo de Genbeta y este video, pero los consideré suficientemte distintos para no ser duplicado. Saludos.
Me refería a otra sobre el hallazgo de esta y todo lo que pasó entre medio. Puede haberse enlazado un video corto de Youtube, un artículo del NY Times o algo de Xataka. Me impresionó mucho en esos días.