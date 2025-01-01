edición general
"Es imposible llegar a todo": cómo se ha atrofiado nuestra capacidad de disfrutar sin grandes planes

En una sociedad que premia la novedad y la exposición constante, el ocio deja de ser disfrute para convertirse en una forma más de validación. Si no estás haciendo algo interesante, da la sensación de que te estás quedando atrás

| etiquetas: sociedad , actualidad , juventud , ocio , rrss
4 comentarios
#3 Eyacua
El truco esta en que te la sude lo que piensen los demas.
PereER #2 PereER
Interesante para los demás, aunque tú te aburras, te gastes lo que no tienes o incluso sufras para hacer esas chorradas que se cuelgan en el insta.
#1 Mandri20
Una parte del artículo:

El verano es sinónimo de luz, calor y (para algunas personas) más tiempo libre. Con él llegan también las ganas o la presión por aprovecharlo, de hacer planes, de no quedarse quieto. Lo que antes dependía de recomendaciones de amigos, publicidad o pura improvisación, ahora está al alcance de un clic en redes sociales: “Los 10 mejores planes este mes de julio en Barcelona”, “Planazos gratis anticalor en Madrid”, “5 planes para hacer este verano con amigas”...

#4 Leovigildo
#1 ¿Para qué pegas una parte del artículo en los comentarios?
