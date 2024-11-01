edición general
Importancia de la selección de las tetas en cerdas hiperprolíficas

Durante la selección de los reemplazos especialmente de hembras bisabuelas (GGP) y abuelas (GP), es muy importante tener en consideración que esta característica morfológica tiene un grado moderado-elevado de heredabilidad, pero su impacto en los resultados productivos es muy considerable. Las estimaciones de correlación genética para tetas totales (TT) y tetas funcionales (TF) fueron de 0,78 y 0,68 respectivamente de acuerdo con el estudio de Genetic Parameter Estimates for Teat and Mammary Traits in Commercial Sows, realizado en 3099 hembras.

