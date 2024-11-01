La importancia de la masturbación en la menopausia: una psicóloga y ginecóloga nos dan las claves

Un estudio ha demostrado que la masturbación regular puede ayudar a mejorar los síntomas de la peri y menopausia. No nos engañemos, la masturbación femenina sigue siendo un tema bastante tabú, a pesar de los beneficios que puede reportar para las mujeres que la practican. Además, es algo que no debe dejar de hacerse según se van cumpliendo años, ya que cuando se alcanzan la perimenopausia y la menopausia puede aliviar algunos de los síntomas durante esos años.