Implantan por primera vez en España un marcapasos a un caballo

La medicina veterinaria equina en España ha marcado un hito histórico con la implantación del primer marcapasos en un caballo, un procedimiento nunca realizado antes en el país y que abre una vía terapéutica inédita para tratar arritmias graves en équidos. La intervención, realizada el 28 de noviembre de 2025 en el Hospital Clínico Veterinario Complutense, estuvo liderada por la cardióloga equina María Villalba Orero. De este modo un potro de 3 años se aferra a la vida.