5
meneos
7
clics
La impagable labor de Cruz Roja: el operativo para cuidar a quienes tienen que vivir fuera de casa por los incendios
La entidad moviliza a una veintena de voluntarios y más de una decena de vehículos en el operativo desplegado para atender a más de 300 personas en distintos puntos de la provincia de León
|
etiquetas
:
león
,
cruz roja
,
incendios
#1
Verdaderofalso
No fue a la Cruz Roja a la que criticaron desde Vox?
0
K
20
#2
joffer
#1
están esperando que un tío que es un mecánico gasolinero vaya a montar casas y repartir comida con sus cojones.
0
K
12
#4
MiguelDeUnamano
#1
La escoria habitual se ha dedicado a difundir bulos sobre la organización.
maldita.es/malditobulo/20241122/ong-campanas-desinformaciones-cruz-roj
0
K
15
#3
pedrobotero
Pero no decían que la cruz roja era una secta satanicomasonica?
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
