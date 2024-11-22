edición general
La impagable labor de Cruz Roja: el operativo para cuidar a quienes tienen que vivir fuera de casa por los incendios

La entidad moviliza a una veintena de voluntarios y más de una decena de vehículos en el operativo desplegado para atender a más de 300 personas en distintos puntos de la provincia de León

4 comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
No fue a la Cruz Roja a la que criticaron desde Vox?
joffer #2 joffer
#1 están esperando que un tío que es un mecánico gasolinero vaya a montar casas y repartir comida con sus cojones.
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 La escoria habitual se ha dedicado a difundir bulos sobre la organización.

maldita.es/malditobulo/20241122/ong-campanas-desinformaciones-cruz-roj
pedrobotero #3 pedrobotero
Pero no decían que la cruz roja era una secta satanicomasonica?
