El impacto de los LLM en la ciencia: publicaciones en auge, calidad estancada [eng]

Cuando los investigadores recurren a los LLM, el número de artículos aumenta, pero no su calidad.

#1 ombresaco *
Siempre se ha dicho que la inteligencia de la humanidad es constante, mientras la población aumenta...

Ya en serio... ¿por qué debería aumentar la calidad?
Si yo hago un estudio, la calidad será la misma si la hago a mano, con calculadora, con hojas de cálculo o me lo programo hasta la última línea
Torrezzno #2 Torrezzno *
#1 But the dynamic was completely different for LLM-produced papers. The complexity of language in papers written with an LLM was generally higher than for those using natural language. But they were less likely to end up being published. “For LLM-assisted manuscripts,” the researchers write, “the positive correlation between linguistic complexity and scientific merit not only disappears, it inverts.”


La calculadora no te escribe un paper entero
#3 ombresaco *
#2 Pues entonces no se ha estancado, sino que se reduce... Haber si el titular lo a hescribido un LLM...
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 lo explica, de nuevo, el artículo. La calidad entendida como el número final que se publica respecto al que se envía se ha estancado
