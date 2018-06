Imagina, Màxim, que además fuera mentira

Imagina Màxim Huerta, que esa “jauría” de la que te quejas hubiera caído sobre ti sin que hubieras sido condenado por ningún juez. Porque eso es lo que me pasó a mí. Tú formaste parte de esa jauría que sin conocerme, sin preguntarme, me declaraste culpable y, escondido en las redes o en la impunidad de la televisión, dediciste formar parte de los que mordían a ver si me desangraba. Lamento lo que te ha pasado y no estaría de más que te disculparas conmigo.