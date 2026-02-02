Imágenes inéditas de la producción de la máquina recreativa Battlezone de Atari [ENG]  

Hay algo infinitamente fascinante en ver cómo se crea un título clásico de Atari, no tanto por los documentos de diseño o los materiales de marketing, sino por el acto físico de construirlo. Battlezone es uno de esos juegos en los que la historia de su desarrollo y la propia máquina recreativa están tan entrelazadas que es difícil separarlas. (...) La propia carcasa supuso un reto de ingeniería. El característico visor periscopio no era solo un añadido estilístico, sino un intento deliberado de sumergir al jugador (...)